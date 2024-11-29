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Більше тисячі ТРЦ у Росії опинилися на межі банкрутства
15:51 29.11.2024 |
Власники близько 1 тисячі торгових центрів у Росії можуть збанкрутувати через стрімке зростання ставок за кредитами внаслідок підвищення ключової ставки ставки Центробанком РФ до рекордних в історії рівнів.
Про це віцепрезидент російської Спілки торгових центрів Павло Люлін розповів місцевому виданню "Коммерсант".
За його словами, після останнього підвищення ключової ставки до 21% багато банків вже направили позичальникам повідомлення про суттєве збільшення вартості виданих кредитів.
"На це накладається масовий вихід орендарів і значне підвищення податків", - зауважив Люлін.
Він пояснив, що в останні роки російські банки видавали власникам таких об'єктів кредити, прив'язані до рівня ключової ставки. За оцінками російської компанії NF Group, що на такі кредити припадає понад 80% позик, виданих на ринку нерухомості.
При цьому від банкрутства позичальників можуть постраждати російські державні банки. Зокрема, найбільший у РФ "Сбєрбанк" має у заставі за кредитами комерційну нерухомість на 1,7 трильйона рублів. Половина цього обсягу нерухомості припадає саме торгові об'єкти, для яких характерні кредити з плаваючою ставкою.
Як повідомлялося, російський Центробанк на засіданні 25 жовтня підвищив ключову ставку до 21% - максимального значення з 2003 року. Голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна спрогнозувала, що високі ставки можуть зберігатися довгий час, щоб стримати інфляцію. Очікується, що вже до кінця року російський центробанк може додатково підвищити ключову ставку.
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