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Праві в Європарламенті завадили засудженню Фіцо за його плани поїхати в Москву
15:41 29.11.2024 |
Європейські соціалісти представили в Європарламенті пропозицію засудити заплановану поїздку прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви, але пропозиція була заблокована крайніми правими і групою "Патріоти за Європу".
Як пише "Європейська правда", про це стало відомо Aktuality.
У середу Фіцо оголосив, що "із задоволенням прийняв" офіційне запрошення глави Росії Владіміра Путіна на урочистості з нагоди 80-річчя з дня завершення Другої світової війни в Європі, яке в Росії святкують 9 травня.
Тейс Ройтен з фракції європейських соціалістів у четвер представив пропозицію засудити заплановану поїздку Фіцо до Росії. "Я шкодую про рішення прем'єр-міністра Словацької Республіки прийняти офіційне запрошення російського президента", - заявив нідерландський євродепутат у своїй пропозиції.
Як зазначає Aktuality, голосування не відбулося, оскільки пропозиція була заблокована групою правих євродепутатів.
"Група європейських соціалістів представила пропозицію лише усно в останню хвилину. Це дозволило заблокувати пропозицію до того, як вона була поставлена на голосування. Достатньо, щоб щонайменше 30 євродепутатів виступили проти пропозиції на пленарному засіданні, що і сталося", - йдеться на сайті.
Пропозиція була заблокована ультраправими депутатами та "Патріотами за Європу".
"Це показує, де Роберт Фіцо насправді політично перебуває", - зазначив депутат Європарламенту від опозиційної "Прогресивної Словаччини" і віцепрезидент Європарламенту Мартін Гойсік.
За словами депутатки Європарламенту партії Фіцо Катаріни Рот Невечалової, Європарламент намагався втрутитися у внутрішні справи Словаччини. "Кожен прем'єр-міністр має право розмовляти з ким завгодно і має право відвідувати будь-яку країну", - сказала Невечалова.
Членство партії Фіцо Smer в Партії європейських соціалістів призупинено через його позицію щодо війни в Україні.
Раніше Фіцо в інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій розповів, що "був би дуже радий" приїхати до Москви на 9 травня.
До того словацький прем'єр казав, що хотів би відновити нормальні відносини з Росією після закінчення розв'язаної нею повномасштабної війни в Україні.
А на початку вересня під час відвідування Музею Голокосту в місті Середь Фіцо заявив, що в Україні воюють "нацистські війська", але міжнародна спільнота цього нібито не помічає.
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