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Інфляція в єврозоні в листопаді прискорилася до 2,3%, на рівні прогнозів
14:05 29.11.2024 |
Споживчі ціни в єврозоні в листопаді збільшилися на 2,3% у річному вираженні, зазначається у звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив попередні дані.
Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з жовтнем, коли вона становила 2%.
Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, також передбачав збільшення темпів зростання споживчих цін у листопаді до 2,3%.
Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) збільшилися на 2,8% після зростання на 2,7% місяцем раніше. Показник також збігся з консенсус-прогнозом.
Згідно з попередніми даними, підвищення вартості послуг цього місяця становило 3,9% проти 4% у жовтні, зростання цін на харчові продукти, алкоголь і тютюнову продукцію сповільнилося до 2,8% з 2,9%. Промислова продукція в листопаді подорожчала на 0,7% (+0,5% у жовтні), а енергоресурси подешевшали на 1,9% після падіння на 4,6% місяцем раніше.
Споживчі ціни в єврозоні в листопаді знизилися на 0,3% відносно попереднього місяця. У жовтні було відзначено їхнє підвищення на 0,3% у щомісячному вираженні.
Остаточні дані про динаміку інфляції в єврозоні за листопад будуть оприлюднені 18 грудня.
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