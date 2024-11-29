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Норвегія прощається з ДВЗ: у жовтні електромобілі «захопили» 94% ринку нових авто

Норвегія прощається з ДВЗ: у жовтні електромобілі «захопили» 94% ринку нових авто

 

Норвегія планує відмовитися від авто з двигунами внутрішнього згоряння до 2025 року і, схоже, їй це цілком вдається - вже у жовтні на електромобілі припало 94% продажів нових авто на норвезькому ринку (майже вдвічі більше, ніж у Китаї).

Як зазначає Bloomberg, сам перехід від ери ДВЗ до електромобілів відбувся з надзвичайною швидкістю. Попри те, що в Норвегії вже давно запроваджені стимули для заохочення купівлі електромобілів (звільнення від податків, безплатні дороги тощо), впровадження особливо прискорилось в останні роки, зважаючи на доступність більшого асортименту електромобілів.

Наразі на ринку Норвегії представлено понад 160 моделей електромобілів (ще десятиліття тому їх було 10), а Tesla стала лідером серед найпродаваніших брендів.

Норвегія прощається з ДВЗ: у жовтні електромобілі «захопили» 94% ринку нових авто

 

Прогрес Норвегії суперечить тенденціям в інших країнах: у Європі цього року продажі електромобілів впали, тоді як в США виробники стривожені переобранням Дональда Трампа, яке може призупинити просування країни до автомобілів з нульовим рівнем викидів.

Водночас і в Норвегії все ще є певні проблеми: у сільських місцевостях мешканці не поспішають використовувати електричні авто через нерівні дороги й велику відстань до зарядних станцій (загалом по країні встановлено понад 29 тисяч громадських зарядних пристроїв). Так само деякі автовласники просто не поспішають розставитись зі своїми старими авто.

За даними OFV, національної дорожньої федерації, середній вік автомобіля з бензиновим двигуном зріс до 19 років (у порівнянні з 16 у 2020 році), така ж ситуація і з дизелями. Попри усе це, у Норвегії на дорогах наразі на 1 мільйон бензинових автомобілів менше, ніж 20 років тому.

Один із ключових аспектів успішного переходу Норвегії на електромобілі - те, що він не є примусовим. Бензинові та дизельні автомобілі все ще можна буде продавати у 2025 році та пізніше - на відміну від плану Європейського Союзу заборонити їх до 2035 року.
За матеріалами: ITC.ua
 

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