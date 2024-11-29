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Швеція та Польща підписали стратегічне партнерство для посилення оборони та безпеки Балтійського моря
13:58 29.11.2024 |
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали угоду про стратегічне партнерство, що має посилити позиції країн у сфері безпеки та оборони в регіоні.
«Більш тісна співпраця у сфері безпеки та оборони є основою нашого партнерства. Ми спільно працюємо над зміцненням безпеки в регіоні Балтійського моря та протистоянням загрозам з боку Росії», - наголосив Ульф Крістерссон.
На зустрічі сторони також обговорили підготовку Польщі до головування в Раді ЄС у 2025 році, зокрема ключові питання порядку денного Євросоюзу. Лідери приділили особливу увагу викликам безпеки та подальшої підтримки України в умовах війни.
Під час переговорів взяли участь представники бізнесу, які обговорювали перспективи розвитку оборонної промисловості, а також можливості, пов'язані із зеленою та цифровою трансформацією. Учасники зустрічі дійшли згоди, що ці напрямки є ключовими для зміцнення європейської конкурентоспроможності та спільними стратегічними перевагами обох країн.
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