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Коли твій сусід Росія: у Фінляндії роздумують зняти заборону на протипіхотні міни
13:54 29.11.2024 |
Командувач Сил оборони Фінляндії Янне Яаккола сказав, що вони думають про те, щоб зібрати підписи під пропозицією про вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.
Ініціаторами стали депутат Європарламенту Міка Аалтола, колишній міністр оборони Юссі Ніїністе, екскомандувач Силами оборони Фінляндії адмірал Юхані Каскеала та кілька колишніх дипломатів. Що цікаво, заяву оприлюднили після рішення США передати Україні протипіхотні міни.
«Обставини значно змінилася з того часу, як Фінляндія відмовилася від протипіхотних мін та приєдналася до Оттавської конвенції у 2012 році», - розповів Яаккола.
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо зазначив, що питання заборони протипіхотних мін розглядатимуть після представлення урядової доповіді про оборонну політику, яку планують підготувати наприкінці 2024 року. Парламент обговорить цей документ на весняній сесії.
Янне Яаккола запропонував розширити обговорення, охопивши не лише протипіхотні міни, але й нові оборонні технології.
«Я б обговорював не лише протипіхотні міни, але й усі інші варіанти, які можуть бути корисними для розвитку безпеки й оборони Фінляндії, наприклад, у міру розвитку технологій», - пояснив він.
Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін нещодавно пояснив, що рішення адміністрації Байдена щодо передачі протипіхотних мін Україні пов'язане зі зміною тактики Росії на фронті.
У Білому домі висловили занепокоєння активізацією наступальних дій російських військ за останні місяці та наголосили на необхідності підтримати Україну в стримуванні просування окупантів. А в Пентагоні назвали надання протипіхотних мін одним із найефективніших способів уповільнити російський наступ.
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