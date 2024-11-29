В Росії запровадять оподаткування криптовалют

Володимир Путін підписав закон про оподаткування доходів і витрат від майнінгу цифрової валюти, а також від її купівлі та продажу.

Про це повідомляє "Интерфакс".

Зазначається, що операції з цифровою валютою не обкладатимуться ПДВ. Доходи від операцій з цифровою валютою стануть враховуватися в одній податковій базі з доходами від операцій з цінними паперами. Таким чином, з 2025 року ставка ПДФО може становити 13%, а в разі перевищення доходу громадянина в 2,4 млн рублів на рік - 15%.

Податкова база розраховуватиметься за ринковою ціною цифрової валюти на дату отримання доходу. У законі також визначено критерії для іноземних криптобірж, котирування яких повинні враховуватися майнерами під час розрахунку податку на прибуток (25% з 2025 року).

Дохід (виручка) від реалізації цифрової валюти визначатиметься виходячи з фактичної ціни реалізації, але не нижче ринкового котирування, зменшеної на 20%.

При цьому доходи можна буде зменшувати на понесені у зв'язку з майнінгом витрати. Під час купівлі цифрової валюти її вартість визначається виходячи з ціни придбання, але не вище за ринкове котирування цифрової валюти, збільшене на 20%.

Повідомляється, що основні положення закону почнуть діяти з 1 січня.