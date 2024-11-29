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АНАЛІТИКА

В ЦВК Румунії допускають проведення повторних виборів президента

 

Перший тур президентських виборів в Румунії може бути проведений повторно, якщо Конституційний суд країни вирішить анулювати голосування 24 листопада.

Про це заявив у п'ятницю Radio Romania Actualitati голова виборчої комісії країни Тоні Гребле, пише "Європейська правда".

За його словами, якщо суд ухвалить відповідне рішення, повторне голосування може відбутися 15 грудня, а другий тур - 29 грудня.

У четвер Конституційний суд одноголосно ухвалив рішення звернутися до Центральної виборчої комісії з проханням перерахувати всі дійсні та недійсні бюлетені в першому турі президентських виборів.

Рішення було прийнято наприкінці двогодинного засідання за скаргою кандидата у президенти Крістіана Тергеса, який звинуватив ЦВК у фальсифікаціях щодо голосів кандидатки Елени Ласконі.

"Деякі округи завершать перерахунок голосів сьогодні, і результати будуть якнайшвидше передані Конституційному суду, щоб він міг прийняти рішення про визнання виборів дійсними або визнання виборів недійсними, та про організацію першого туру голосування на виборах президента 15 грудня, а другий тур має відбутися 29 грудня", - сказав Гребле.

Він зауважив, що Конституційний суд може визнати вибори недійсними, якщо будуть докази того, що процедура виборів була невідповідною настільки, що це у підсумку вплинуло на порядок політичних конкурентів.

Влада Румунії заявила, що має докази втручання у виборчу кампанію з боку вороже налаштованих суб'єктів.

Незалежний ультраправий політик, 62-річний Келін Джорджеску здобув у першому турі перемогу, яка викликала питання про те, як така несподіванка могла стати можливою.

Вища рада оборони країни заявила, що має докази втручання, і що Румунія є мішенню для ворожих акторів, таких як Росія. Також стверджують, що TikTok надав одному з кандидатів більше уваги і не змушував його маркувати контент як політичний. TikTok відкинув ці звинувачення.

Ключові теги: Румунія
 

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