Німеччина планує знову розгорнути у Польщі системи Patriot

Німеччина планує у січні 2025 року тимчасово передислокувати системи протиповітряної оборони Patriot до Польщі. У четвер, 28 листопада, міністерство оборони ФРН оголосило, що запропонувало таку передислокацію Північноатлантичному альянсу (НАТО), а міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш привітав це рішення.

"Цим ми захищатимемо логістичний хаб у Польщі, який має центральне значення для доставки засобів в Україну", - наголосив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius), якого цитує dpa. За його словами, Бундесвер таким чином забезпечить постачання транспортних засобів, зброї та боєприпасів, які вкрай необхідні Україні для захисту від атак з боку Росії. Відповідні підрозділи можуть перебувати в Польщі до шести місяців.

Міністр оборони Польщі, своєю чергою, привітав рішення Німеччини направити системи Patriot в його країну. "Матимемо подальшу підтримку нашої протиповітряної оборони з боку союзників з січня 2025 року", - зазначив Косіняк-Камиш у дописі в Х.

Друге розгортання німецьких Patriot на південному сході Польщі

За інформацією агенції dpa, системи Patriot планують розгорнути в районі Жешува на південному сході Польщі. Першочергові дії для цього можуть розпочати найближчими днями.

Як відомо, з січня по листопад 2023 року три німецькі ЗРК Patriot уже дислокувалися у Польщі. Також у районі Замостя - за 33 кілометри від кордону з Україною - були присутні і близько 320 бундесверівців. Рішення про розміщення німецьких Patriot у Польщі було ухвалене після загибелі двох людей внаслідок падіння російської ракети у листопаді 2022 року в польському прикордонні. Тоді Варшава виступила за розміщення цих ЗРК на заході України, однак ця ідея не знайшла підтримки Берліна.

ЗРК Patriot є, по суті, інтегрованим комплексом протиповітряної оборони. Система охоплює територію у радіусі до 68 кілометрів. Її радар може одночасно відстежувати до 50 цілей та вражати п'ять із них. Залежно від версії, ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад двох кілометрів і вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. За даними американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень, для експлуатації кожної установки потрібно близько 90 військовослужбовців.