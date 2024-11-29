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Оман витіснив російську «Alrosa» з алмазовидобувного бізнесу в Анголі
12:03 29.11.2024 |
Оманський державний фонд викупив частку російської ПАТ "Alrosa" в ангольському алмазодобувному бізнесі Catoca, з якого російська компанія не отримувала дивіденди через санкції.
Про це повідомляє Bloomberg.
Про купівлю оманською Maaden International Investment LLC частки "Alrosa" у 41% акцій оголосив у четвер міністр мінеральних ресурсів Анголи Діамантино Азеведо.
Maaden International, яка належить консорціуму оманських інвесторів на чолі з державною фірмою, в січні купила 24% акцій золотодобувної компанії у російських інвесторів, в тому числі мільярдера Олександра Несіса.
Компанія "Alrosa" перебуває під санкціями США з квітня 2022 року. ЄС запровадив санкції на початку 2024 року.
Як повідомляє Ангольське видання EXPANSÃO, росіяни третій рік поспіль не можуть перевести дивіденди, отримані від своєї частки в руднику Catoca. Загальна сума неотриманих коштів становить 322,0 млн дол.
"Alrosa" «більше не буде частиною цього партнерства через міжнародні санкції, накладені на Росію», - заявив міністр мінеральних ресурсів Анголи.
Ще у січні 2024 року Ангола висловлювалась за те, щоб "Alrosa" вийшла зі спільного алмазного бізнесу через токсичність звʼязків з компанією.
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