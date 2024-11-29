Іспанія запроваджує оплачувані «кліматичні відпустки» для працівників

Уряд Іспанії у четвер, 28 листопада, схвалив "оплачувану кліматичну відпустку", якою працівники можуть скористатись у разі стихійного лиха, коли не можуть добратись на роботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Міністерка праці Іспанії Йоланда Діас пояснила, що новий захід спрямований на "регулювання відповідно до кліматичної надзвичайної ситуації", щоб "жоден працівник не наражався на ризик".

За її словами, якщо органи з надзвичайних ситуацій попереджають про стихійне лихо, "працівник повинен утриматися від виходу на роботу".

В уряді Іспанії нагадали, що працівники також можуть вдатися до скороченого робочого дня після чотириденного періоду відпустки. Цей механізм існував і раніше.

"Оплачувану кліматичну відпустку" Іспанія запровадила після катастрофічних повеней 29 жовтня, коли кілька компаній наказали працівникам продовжувати працювати.

Компанії після цього говорили, що іспанська влада достатньо їх не проінформувала і надіслала попередження про стихійне лихо занадто пізно.

Повені в Іспанії, які лише у Валенсії забрали життя понад 200 людей, були одними з найгірших в Європі в цьому столітті. Регіон після смертоносних повеней попросив центральний уряд про 31 млрд євро допомоги.

Науковці стверджують, що екстремальні погодні явища стають все частішими через зміну клімату. Метеорологи вважають, що потепління Середземного моря, яке збільшує випаровування води, відіграє ключову роль у посиленні злив.