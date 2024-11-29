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АНАЛІТИКА

Хакери пограбували Центральний банк Уганди

 

Хакери зламали системи кіберзахисту Центрального банку Уганди та викрали з його рахунків 62 млрд шилінгів ($17 млн). Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Напад на Банк Уганди було скоєно групою, відомою як Waste, що базується в Південно-Східній Азії, повідомила місцева газета з посиланням на свої джерела. Видання також зазначило, що банку вдалося повернути близько 37 млрд шилінгів із викраденої суми.

За версією іншої місцевої газети, Центробанк був пограбований ще у вересні, а гроші були таємно виведені на два рахунки в Японії та Великій Британії.

Також повідомляється, що співучасниками злочину можуть бути співробітники Центробанку. У ході розслідування було допитано кількох службовців Центрального банку та Міністерства фінансів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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