У Литві заявили про відновлення підводного кабелю зв’язку зі Швецією

Компанія Telia Lietuva, литовський підрозділ шведської телекомунікаційної компанії, повідомила, що кабель зв'язку між Литвою та Швецією в Балтійському морі, пошкоджений майже два тижні тому, відремонтовано. Про це пише LRT.

"Трафік Telia в Балтійському морі був відновлений у четвер після того, як міжнародний зв'язок Литви зі Швецією був перерваний майже на два тижні", - повідомила Telia Lietuva 28 листопада.

За даними компанії, внаслідок інциденту населення Литви не мало перебоїв зі зв'язком.

17 листопада було пошкоджено один із трьох кабелів зв'язку у Балтійському морі, що з'єднують Швецію та Литву. Того ж дня було також обірвано кабель, що з'єднує фінський Гельсінкі та німецький порт Росток.

Слідчі вважають, що два балтійські кабелі були пошкоджені судном під прапором Китаю, що вийшло із російського порту Усть-Луга. Судно, завантажене російськими добривами, перебуває під наглядом військових кораблів НАТО в міжнародних водах.