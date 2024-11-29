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Австралія першою у світі заборонила соцмережі для дітей до 16 років
09:10 29.11.2024 |
Австралія ухвалила закон, що забороняє дітям молодше 16 років реєструватися в соціальних мережах. Сенат країни підтримав ініціативу 28 листопада, зробивши її першою у світі подібною законодавчою нормою, інформує АР.
Заборона поширюється на такі платформи, як TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X (колишній Twitter) та Instagram. Соцмережі нестимуть відповідальність за невиконання вимог і можуть бути оштрафовані на суму до 50 млн австралійських доларів ($33 млн) за систематичні порушення.
Соцмережі мають рік, щоб впровадити заходи для виконання закону, перш ніж штрафи почнуть діяти. Поправки до закону забороняють платформам вимагати від користувачів надання паспортів чи інших документів для підтвердження віку.
Закон має на меті посилити онлайн-безпеку дітей, але викликав змішані реакції. Прихильники, серед яких активісти та батьки, які постраждали від онлайн-шахраїв, наголошують на важливості захисту дітей від кіберзагроз.
Однак опоненти, зокрема дитячі психологи та експерти з профілактики самогубств, вважають, що закон може завдати більше шкоди, ніж користі. Вони застерігають, що обмеження може ізолювати вразливих дітей, позбавити їх доступу до підтримки та штовхнути на небезпечні онлайн-платформи.
Компанії, такі як Meta (власник Facebook та Instagram), критикують закон за поспішність. На думку представників галузі, нові правила не враховують вже наявні заходи безпеки та можуть бути складними для реалізації. Вони також висловлюють побоювання щодо порушення приватності всіх користувачів.
Законодавці підтримали ініціативу напередодні загальних виборів у травні 2025 року. Уряд сподівається, що виборці оцінять його зусилля у відповідь на стурбованість батьків стосовно впливу соцмереж на дітей.
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