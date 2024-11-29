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АНАЛІТИКА

Поліція Грузії силою, зі сльозогінним газом розігнала протест під парламентом

 

Грузинські силовики у ніч на 29 листопада силою розігнали акцію протесту, яка зібралась у Тбілісі після рішення влади "призупинити" переговори про вступ до ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило "Ехо Кавказу".

Силовики застосували проти демонстрантів водомети і сльозогінний газ. Грузинські ЗМІ описують події як "поле бою". Протестувальники намагалися будувати барикади, а спецпризначенці зносили їх водометами.

Ті протестувальники, які потрапили під струмені водомета, повідомляли про печіння шкіри та очей. Деякі протестувальники кидали в поліцію фаєри, вигукуючи "Росіяни" та "Раби!".



Спецпризначенці використовували силу під час затримання і переслідування учасників акції протесту. Телеканал Formula поширив численні відео, на яких поліція била протестувальників, перш ніж затримати їх.

Правоохоронці вишукували протестувальників по закутках, зокрема, вони увірвались в аптеку на проспекті Руставелі, полюючи на демонстрантів.


Представники МВС також зайшли до собору Кашветі. Зазвичай на акціях і під час розгону протестувальники дуже часто саме в цьому храмі ховалися від сльозогінного газу.

Також повідомляли про випадки, коли чоловіки в чорному одязі без розпізнавальних знаків бігли за протестувальниками і били деяких з них.

Протест у Тбілісі та інших містах Грузії викликала заява премʼєр-міністра Іраклія Кобахідзе про те, що країна відмовляється від переговорів про вступ до Європейського Союзу до 2028 року.

Курс на євроінтеграцію закріплений у конституції Грузії, а членство в ЄС підтримує, за різними опитуваннями, близько 80% населення.

Заяві Кобахідзе передувало ухвалення владою Грузії низки законопроєктів, які в ЄС і США розцінили як відкат від демократії, заявивши про перегляд відносин з офіційним Тбілісі.
Ключові теги: Грузія
 

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