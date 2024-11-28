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Норвегія буде захищати ключовий хаб допомоги Україні в Польщі
23:21 28.11.2024 |
Норвегія погодилася забезпечити захист ключового транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні. Він розташований на території Польщі.
Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами Туска, Норвегія допоможе захистити аеропорт Жешув-Ясенка, через який Україна отримує більшу частину військової допомоги.
Прем'єр уточнив, що таку допомогу надаватиме Норвегія в рамках співробітництва всередині НАТО.
На початку цього року уряд Польщі посилив заходи безпеки навколо хабу через безпрецедентний рівень іноземного втручання.
Bloomberg пише, що через аеропорт, що знаходиться менш ніж за 100 кілометрів від українського кордону, проходить до 90% західних вантажів, що прямують до лінії фронту.
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