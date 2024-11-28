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АНАЛІТИКА

Проросійська влада Грузії відмовляється від переговорів про вступ до ЄС до 2029 року

 

Премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від ведення переговорів про вступ до Європейського Союзу "до кінця 2028 року".

Заяву Кобахідзе цитує портал Interpressnews, повідомляє "Європейська правда".

Грузинський премʼєр оголосив про рішення влади "не ставити на порядок денний питання про відкриття переговорів із Європейським Союзом до кінця 2028 року".

"Також до кінця 2028 року ми відмовляємося від будь-яких бюджетних грантів з боку Європейського Союзу", - пообіцяв він.

Кобахідзе також зазначив, що відкриття переговорів з питання вступу до Європейського Союзу використовується як інструмент шантажу Тбілісі, як раніше те ж саме відбувалося з питанням статусу кандидата.

"Категорично неприпустимо розглядати інтеграцію до Європейського Союзу як милість", - заявив він.

Заява Кобахідзе пролунала після того, як Європейський парламент у своїй резолюції закликав не визнавати парламентські вибори в Грузії 26 жовтня, за підсумками яких перемогу оголосила "Грузинська мрія".

Перед тим, на саміті 17 жовтня у Брюсселі, лідери країн ЄС повторили свою заяву про фактичну зупинку процесу євроінтеграції Грузії, пославшись на антидемократичні рішення влади, зокрема закон про "іноагентів" і проти "ЛГБТ-пропаганди".
Ключові теги: Грузія
 

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