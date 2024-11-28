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Гонконг планує криптоподаткові пільги для хедж-фондів та сімей мільярдерів
17:16 28.11.2024 |
Гонконг планує звільнити фонди прямих інвестицій, хедж-фонди та інвестиційні інструменти надбагатих людей від сплати податку на прибуток від криптовалют, приватних кредитних інвестицій та інших активів, оскільки прагне стати провідним офшорним фінансовим центром.
Про це повідомляє Financial Times.
Уряд китайської території заявив, що оподаткування є "одним з ключових факторів" для управителів активами при прийнятті рішення про розміщення своїх операцій, і що він хоче створити для них "сприятливе середовище".
Гонконг прагне позиціонувати себе як центр криптовалютного бізнесу. Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США цього місяця курс біткойна різко зріс, оскільки інвестори вважають, що його повернення до Білого дому сприятиме розвитку криптоіндустрії після того, як він відстоював її під час передвиборчої кампанії.
Згідно з пропозицією, уряд хоче розширити спектр звільнених від оподаткування інвестицій, включивши до нього також приватні кредити, закордонну нерухомість і вуглецеві квоти.
Пропозиція з'явилася в той час, коли регіональні конкуренти Гонконг і Сінгапур борються за зміцнення своїх позицій як провідних офшорних фінансових центрів. Вони борються за прихильність мільярдерів та інвесторів і створили нові низькоподаткові фондові структури, які дозволяють їм утримувати великі обсяги капіталу.
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