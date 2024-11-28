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Азія виграє від дешевшої канадської та мексиканської нафти, якщо Трамп запровадить мита
17:13 28.11.2024 |
Виробники нафти в Канаді та Мексиці, ймовірно, будуть змушені знизити ціни і перенаправити постачання в Азію, якщо обраний президент США Дональд Трамп запровадить 25% імпортні мита на імпорт сирої нафти з цих двох країн.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що нафта не буде звільнена від потенційного підвищення мит на імпорт з Канади та Мексики попри попередження нафтової галузі США про те, що така політика може зашкодити споживачам, промисловості та національній безпеці.
Канада і Мексика є двома найбільшими експортерами нафти до Сполучених Штатів, на які припадає 52% і 11% валового імпорту відповідно.
На США припадає 61% водних потоків з Канади і 56% з Мексики.
Експорт канадської нафти водним транспортом підскочив на 65% до близько 530 тис барелів на добу (б/д) у 2024 році, після того, як відкриття розширеного Транс-Маунтінського трубопроводу збільшило поставки до США та Азії.
Канада і Мексика експортують переважно важку високосірчисту нафту, яка переробляється на складних нафтопереробних заводах у США та більшості країн Азії.и
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