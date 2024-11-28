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АНАЛІТИКА

Китайська компанія відмовилась збирати преміальні авто Aurus для російської влади

 

Проєкт із виробництва автомобілів Aurus для президента Росії та вищого керівництва країни на колишньому заводі Toyota під Санкт-Петербургом відклали на невизначений термін через зрив переговорів із китайськими партнерами. Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Вєдомості" із посиланням на поінформовані джерела.

Поінформоване джерело повідомило виданню, що люксовий підрозділ китайського концерну FAW Honhqi, який мав збирати преміальні автомобілі в Росії, "зіскочив з переговорів".

Зазначається, що Aurus перебуває під санкціями, і це могло відлякати потенційного китайського партнера.

Навесні 2024 року перший віцепрем'єр Росії Денис Мантуров обіцяв почати випуск автомобілів Aurus до кінця поточного року.

Toyota виробляла автомобілі на заводі під Санкт-Петербургом із 2007 року, проте після початку повномасштабної війни в Україні призупинила роботу, а восени 2022-го оголосила про рішення закрити підприємство.

У березні 2023 року компанія передала свої потужності в Росії державі, оцінивши збитки від припинення випуску автомобілів у країні у $655 млн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Китай, Росія
 

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