У BND вважають очевидними підозри щодо Росії у катастрофі літака DHL

Голова BND Бруно Каль

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) не має перевірених відомостей про те, що катастрофа вантажного літака DHL у Литві стала результатом російської диверсії, заявив керівник служби Бруно Каль (Bruno Kahl). "Поки що у нас немає конкретних свідчень", - сказав Каль в інтерв'ю німецькому суспільно-правовому медіаканалу ARD. Уривки з інтерв'ю були опубліковані в середу, 27 листопада.

Однак підозри щодо Росії очевидні, вважає Каль: "Підозри зобов'язані були виникнути негайно після того, як ми отримали попередні сигнали". Німецькі органи безпеки ще влітку застерігали про самозаймисті посилки у вантажних літаках DHL, наголосив президент BND. У розвідслужбах вважали можливим, що йдеться про спроби диверсій з боку російських спецслужб.

За словами Каля, президент РФ Володимир Путін "хоче зруйнувати наше суспільство". "Він хоче посіяти сумніви й страх і, звісно ж, хоче змусити політиків відмовитися від підтримки України", - сказав очільник німецької розвідки. Глава BND заявив, що німецька влада загалом має докази того, що критично важливі елементи інфраструктури перебувають під наглядом.

Литва: Немає ознак диверсії

Уранці 25 листопада вантажний літак німецького логістичного концерну DHL, який виконував рейс із Лейпцигу, здійснив аварійну жорстку посадку поруч із житловим будинком у Вільнюсі. Унаслідок аварії загинула одна людина. Литовська влада почала розслідування, у ньому також беруть участь експерти з Німеччини.

27 листопада у Вільнюсі заявили, що Литва не виявила ознак того, що причиною аварії вантажного літака DHL була диверсія, і вважає більш імовірним поясненням технічні проблеми.

Втім генеральний інспектор Бундесверу (збройних сил ФРН) генерал-лейтенант Карстен Броєр (Carsten Breuer), своєю чергою, в ефірі ARD заявив, що троща вантажного літака DHL у Литві може бути свого роду "перевіркою" з боку Росії на вразливість системи безпеки.