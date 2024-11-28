«Дружні» Росії країни стали відміняти поставки овочів і фруктів через обвал рубля

Постачальники овочів та фруктів із країн, які Росія називає "дружніми", скасували низку контрактів на експорт до РФ через обвальне падіння курсу рубля.

Про це розповіли джерела на ринку, передає The Moscow Times.

Як зазначається, через зростання валютних ризиків і різку девальвацію рубля Росія зіткнулася зі скасуванням експортних контрактів на фрукти з Єгипту, Туреччини та Ірану.

Експортери з цих країн тепер обережніші й вимагають перегляду цін, щоб відобразити валютні ризики, що зросли.

Окрім того, продавці овочів та фруктів, які взимку в основному завозяться з-за кордону, вже почали притримувати товар, очікуючи, що ціни зростуть.

Із початку листопада рубль втратив більше 10% до долара та євро на тлі посилення американських фінансових санкцій, під які потрапили 50 російських банків, у тому числі ключовий для розрахунків за газ із Європою "Газпромбанк".

27 листопада на піку під час торгів курс долара на Forex перевищував 114,5 руб., курс євро піднімався вище 120 руб. Таким чином російський рубль знову оновив мінімум від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

На "Московській біржі", де торги доларом та євро зупинені через санкції, різко подорожчав юань: його курс сягав позначки 15,2 руб., також рекордної за півтора року.

Від початку серпня рубль знецінився на 25%, розганяючи інфляцію в імпортних товарах.

За даними Росстату, на 25 листопада продовольча інфляція в Росії досягла 10,2%, а ціни на базові фрукти та овочі підскочили на десятки відсотків. Так, картопля з початку року подорожчала на 78,4%, капуста - на 30,7%, буряки - на 27%. Помідори в річному вираженні стали дорожчими на 22,5%, огірки - на 40,8%, цибуля - на 17%.

Щоб загальмувати інфляційний сплеск, уряд Росії розглядає можливість скасування мита на імпорт овочів та фруктів. Зокрема, пільги можуть торкнутися поставок картоплі, цибулі, моркви, капусти та яблук.

Після припинення біржових торгів доларом та євро на "Московській біржі" внаслідок санкцій США у червні 2024 року, Центробанк РФ встановлює курс рубля до цих валют на основі закритих позабіржових угод. Валютний ринок "Московської біржі" змушений торгувати єдиною доступною валютою - китайським юанем.

Як повідомлялося, падіння курсу російського рубля прискорилося з минулого тижня, коли Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 21 листопада внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.

OFAC також випустив окреме роз'яснення, яким попередив про ризик застосування санкцій за роботу із системою передачі фінансових повідомлень (СПФС) російського Центробанку, яку Кремль створив і використовує для ухилення від санкцій.