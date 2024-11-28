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Розвідка США оцінила ядерні загрози Росії
09:02 28.11.2024 |
Рішення адміністрації Джо Байдена дозволити Україні завдавати ударів американськими ракетами ATACMS по глибших територіях Росії викликало багато обговорень та побоювань. Проте, за оцінками американської розвідки, ризик ядерної ескалації залишається низьким.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Тим не менш, Росія, ймовірно, посилить гібридні методи ведення війни, такі як саботаж і кібератаки, щоб чинити тиск на Захід.
Розвідка США оцінює можливість ядерної ескалації як низьку. Незважаючи на риторику Володимира Путіна та зміни в ядерній доктрині Росії, Москва не схильна застосовувати ядерну зброю через відсутність явної військової переваги.
Ядерний варіант розглядається як крайній крок, передувати якому будуть інші способи впливу, включаючи саботаж та атаки на об'єкти критичної інфраструктури.
Росія, ймовірно, збільшить саботажні операції в Європі та кібератаки, щоб залякувати країни, які підтримують Україну. Згадуються можливі дії через розгалужену мережу російських агентів.
Американські офіційні особи стурбовані можливими атаками на військові бази США чи інші стратегічні об'єкти.
Присутність північнокорейських військ, наданих Росії, посилила потребу дозволити Україні дальні удари. Це стало сигналом Вашингтону, що Росія мобілізує додаткові ресурси, що потребує посиленої реакції.
Спочатку в адміністрації Байдена побоювалися ескалації, але згодом позиція пом'якшала. Деякі офіційні особи вважають, що рішення про розширення використання ATACMS було ухвалено надто пізно.
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