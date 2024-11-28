Фінансові новини
- |
- 28.11.24
- |
- 02:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
План Трампа щодо підняття мит загрожує зростанням цін на бензин у США
23:35 27.11.2024 |
Американським автомобілістам слід готуватися до зростання цін на бензин через плани нової адміністрації Трампа підвищити мита на імпорт продукції з Канади та Мексики.
Про це повідомляє Bloomberg.
Додаткові витрати призведуть до зростання цін на бензин на Середньому Заході на 50 центів за галон під час літнього пікового сезону водіння.
Разом Канада і Мексика постачають сім з 10 барелів нафти, що імпортуються США. Більшість з них надходить до виробників палива на Середньому Заході, а частина - до найбільшого в світі нафтопереробного хабу на узбережжі Мексиканської затоки.
Торгівельні плани Трампа суперечать іншій меті, яку поставив перед собою новий президент - скоротити внутрішні витрати на енергоносії і знизити вартість бензину до рівня нижче 2 доларів за галон.
Зазначається, що навіть попри те, що видобуток нафти в США злетів до рекордних рівнів, країна все ще потребує імпорту. Минулого року виробники палива імпортували 6,5 мільйонів барелів нафти на день, що еквівалентно видобутку Іраку та Кувейту разом узятих. Ця кількість становила 40% нафти, що перероблялася в країні.
Мита відновлять побоювання щодо інфляції і потенційно можуть завдати серйозного удару по американським виробникам палива в той час, коли маржа зменшується, що є протилежністю попереднім рокам, коли пандемія та російське вторгнення в Україну розхитали ринки і збільшили прибутки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп обрав спецпосланника з питань України та Росії
ТОП-НОВИНИ
|Податковий комітет підтримав скасування податків «заднім числом» для ФОП
|Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії
|ЗМІ: Байден попросив у Конгресу ще $24 млрд на допомогу Україні зброєю і поповнення запасів США
|G7 засудила чергове «ядерне збудження» Кремля
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|WSJ: Слідство вважає, що кабелі в Балтійському морі пошкодило якорем судно з КНР
|Кіпр позбавив громадянства Коломойського, Бахматюка і Григоришина, – Politis
|План Трампа щодо підняття мит загрожує зростанням цін на бензин у США
|Європейські компанії запускають виробництво синтетичної нафти
|Трамп обрав спецпосланника з питань України та Росії
|Байден не встигне виділити мільярди доларів обіцяної допомоги Україні через брак часу, - WSJ
Бізнес
|Intel отримає від США грант у розмірі $7,9 млрд
|Франція хоче на рівні ЄС встановити мінімальний вік доступу до соцмереж
|Криптовалюта стала основним джерелом доходу Telegram
|Google назвала п'ять найпопулярніших трендів серед шахраїв
|Instagram тепер дозволяє ділитися своїм місцезнаходженням у повідомленнях
|Уряд США скоротить грант Intel через занепокоєння щодо можливостей компанії
|Nvidia представила ШІ-модель Fugatto, яка «розуміє і генерує звук так само, як це роблять люди»