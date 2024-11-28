Фінансові новини
- |
- 28.11.24
- |
- 02:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
У Франції наближаються до відставки уряду меншості
23:03 27.11.2024 |
Депутати Соціалістичної партії Франції після переговорів з прем'єр-міністром Мішелем Барньє заявила, що голосуватиме за вотум недовіри його уряду, збільшуючи шанси його відставки.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Лідер групи соціалістів у Сенаті - верхній палаті парламенту Франції - Патрік Каннер заявив, що зустріч із французьким прем'єром минула в теплій атмосфері, але той не висунув "жодних конкретних пропозицій", щоб переконати підтримати його уряд меншості.
Каннер додав, що Барньє є "продовженням політики, яку протягом останніх семи років проводив (президент Франції. - Ред.) Емманюель Макрон і яка призвела до безпрецедентного дефіциту".
Нинішній французький уряд меншості сформований консерваторами й правоцентристами та потребує підтримки щонайменше однієї великої парламентської групи - соціалістів або ультраправих із "Національного об'єднання".
Імовірність того, що уряд втратить таку підтримку, зросла на тлі обговорень проєкту бюджету на 2025 рік, проєкт якого повністю не задовольняє ані соціалістів, ані ультраправих.
Не маючи більшості в парламенті, Барньє хотів скористатись спецпроцедурою Конституції Франції, яка дозволяє ухвалювати окремі рішення в обхід законодавців - але водночас автоматично запускає голосування про вотум недовіри уряду.
Через невдоволення проєктом бюджету де-факто лідерка "Нацоб'єднання" Марін Ле Пен на початку тижня вже пригрозила припинити підтримку коаліційного уряду Франції в разі вотуму недовіри.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп обрав спецпосланника з питань України та Росії
ТОП-НОВИНИ
|Податковий комітет підтримав скасування податків «заднім числом» для ФОП
|Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії
|ЗМІ: Байден попросив у Конгресу ще $24 млрд на допомогу Україні зброєю і поповнення запасів США
|G7 засудила чергове «ядерне збудження» Кремля
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|WSJ: Слідство вважає, що кабелі в Балтійському морі пошкодило якорем судно з КНР
|Кіпр позбавив громадянства Коломойського, Бахматюка і Григоришина, – Politis
|План Трампа щодо підняття мит загрожує зростанням цін на бензин у США
|Європейські компанії запускають виробництво синтетичної нафти
|Трамп обрав спецпосланника з питань України та Росії
|Байден не встигне виділити мільярди доларів обіцяної допомоги Україні через брак часу, - WSJ
Бізнес
|Intel отримає від США грант у розмірі $7,9 млрд
|Франція хоче на рівні ЄС встановити мінімальний вік доступу до соцмереж
|Криптовалюта стала основним джерелом доходу Telegram
|Google назвала п'ять найпопулярніших трендів серед шахраїв
|Instagram тепер дозволяє ділитися своїм місцезнаходженням у повідомленнях
|Уряд США скоротить грант Intel через занепокоєння щодо можливостей компанії
|Nvidia представила ШІ-модель Fugatto, яка «розуміє і генерує звук так само, як це роблять люди»