Втрата контролю. В Unilever розповіли, чому насправді вийшли із Росії

Британська компанія, що є одним зі світових лідерів на ринку харчових продуктів та товарів побутової хімії, Unilever, оголосила, що вихід з російського ринку був зумовлений втратою контролю над операціями в країні. Генеральний директор компанії Хайн Шумахер в інтерв'ю Bloomberg пояснив, що рішення було викликане ускладненнями через санкції Заходу, запроваджені у відповідь на війну в Україні.

Шумахер заявив, що компанія більше не могла ефективно керувати фінансовими потоками, контролювати результати чи впливати на управління своїми брендами в Росії.

"Я не бачив перспектив у найближчому майбутньому повернути цей контроль, що й змусило нас ухвалити рішення про вихід", - сказав він.

У жовтні Unilever завершила продаж свого російського бізнесу місцевій компанії Arnest Group. Вартість угоди не розголошується, але відомо, що активи компанії в Росії оцінювалися у €600 мільйонів ($629 мільйонів) і включали чотири заводи та близько 3 000 співробітників.

Російський уряд ускладнює вихід західних компаній з ринку, запроваджуючи нові податки та зменшуючи оцінку вартості активів для угод. Виведення прибутків також вимагає дозволу російської влади, що стало майже неможливим.

"Це, мабуть, було найважчим рішенням за останні півтора року моєї роботи", - прокоментував Шумахер, назвавши процес "виснажливим".

Попри труднощі, багато великих корпорацій, таких як Nestle SA, PepsiCo і Mondelez, продовжують працювати в Росії.