Фінансові новини
- |
- 27.11.24
- |
- 19:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Французькі фінансові ринки опинилися під загрозою урядового колапсу
17:18 27.11.2024 |
Французькі суверенні облігації та акції впали в середу, оскільки серед інвесторів посилилися побоювання, що суперечка навколо проєкту бюджету, який затягує паски, може призвести до падіння уряду прем'єр-міністра Мішеля Барньє.
Про це повідомляє Financial Times.
Різниця між вартістю 10-річних французьких та німецьких запозичень зросла до 0,9% - рівня, не досягнутого з часів кризи в єврозоні у 2012 році. Пізніше він скоротився до 0,86 пунктів.
Базовий фондовий індекс Cac 40 знизився на 0,7%, що є найгіршим показником серед основних європейських ринків, оскільки раніше він впав більш ніж на 1%.
Барньє прагне ухвалити бюджет зі скороченням витрат на 60 млрд євро та підвищенням податків попри відсутність робочої більшості в парламенті. Він підтвердив, що для цього йому доведеться використати конституційний інструмент, щоб обійти законодавців, а це може призвести до вотуму недовіри, який може розвалити його уряд разом з бюджетом.
На тлі політичної нестабільності розпродаж французьких державних облігацій підняв дохідність 10-річних облігацій вище 3%, оскільки інвестори стурбовані стійкістю боргового навантаження Парижа. Дохідність зараз лише трохи нижча, ніж у Греції, країні, яка була в центрі кризи суверенного боргу більше десяти років тому.
Цього року дефіцит бюджету Франції перевищить 6% ВВП, що більш ніж удвічі перевищує цільовий показник ЄС у 3%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії
|ЗМІ: Байден попросив у Конгресу ще $24 млрд на допомогу Україні зброєю і поповнення запасів США
|G7 засудила чергове «ядерне збудження» Кремля
|Зеленський розгромно програв би Залужному на виборах: 42% проти 22%, - опитування
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Французькі фінансові ринки опинилися під загрозою урядового колапсу
|Нова Єврокомісія має зосередитися на залученні інвестицій - голова ЄК
|ЄС затвердив бюджет на 2025 рік
|Європейські країни кинулися шукати рішення для оплати газу РФ після санкцій США
|Країни Балтії домовилися про керування енергосистемою після від'єднання від Росії
|Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії
Бізнес
|Instagram тепер дозволяє ділитися своїм місцезнаходженням у повідомленнях
|Уряд США скоротить грант Intel через занепокоєння щодо можливостей компанії
|Nvidia представила ШІ-модель Fugatto, яка «розуміє і генерує звук так само, як це роблять люди»
|Голова NVIDIA розповів, коли ШІ перестане «галюцинувати» та дав урок пікапа
|Apple може стримувати інновації в браузерах для смартфонів – британський регулятор
|Данія підписала космічну угоду
|Spotify попереджає про шахрайські посилання в списках відтворення та подкастах