Нова Єврокомісія має зосередитися на залученні інвестицій - голова ЄК

Економічні завдання, які постають перед Єврокомісією (ЄК) нового складу, потребуватимуть значного збільшення інвестицій, заявила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

"Це має бути комісія інвестицій. Звичайно, державні інвестиції матимуть вирішальне значення. Ми всі бачили, що бюджет може дати європейцям, чи то наші громадяни, чи то підприємства, чи то наші науковці, чи то наші фермери, чи то наші громади, чи то наші регіони", - сказала голова Єврокомісії в середу, виступаючи в Страсбурзі на пленарній сесії Європейського парламенту (ЄП).

Усі вони потребуватимуть відчутного збільшення інвестицій і спрощення процедур, додала фон дер Ляєн.

"Але наш бюджет часто надто складний - фінансує одне й те саме в різних програмах і різними способами. Ми маємо бути набагато більш зосереджені на інвестуванні в наші пріоритети", - вважає голова Єврокомісії.

За її словами, поляк Пйотр Сєрафін як досвідчений парламентер призначений нею членом ЄК, відповідальним за формування наступного довгострокового бюджету ЄС, що має бути простішим, цілеспрямованішим і гнучкішим.

Але державні бюджети, продовжила вона, завжди обмежені. "Нам терміново потрібно більше приватних інвестицій. Витрати бізнесу на дослідження і розробки в Європі становлять близько 1,3% ВВП. Для порівняння: у Китаї цей показник дорівнює 1,9%, а в США - 2,4%. Цей розрив в інвестиціях приватного капіталу є основною причиною нашого відставання за загальними витратами на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, а отже, й за інноваціями", - пояснила глава ЄК.

Тому Єврокомісія запропонувала створити Європейський союз заощаджень та інвестицій. Це завдання фон дер Ляєн доручила португалці Марії Луїш Албукерці, яка допомагатиме європейським компаніям шукати необхідний їм капітал у Європі.

Європарламент затвердив у середу новий склад Європейської комісії, яка розпочне виконувати свої повноваження 1 грудня після офіційного затвердження кваліфікованою більшістю Європейської ради, повідомила пресслужба ЄП.