Європейські країни кинулися шукати рішення для оплати газу РФ після санкцій США

Європейські країни, які досі закуповують російський газ, намагаються знайти спосіб оплачувати поставки після 20 грудня, не порушуючи нових санкцій США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Минулого тижня США запровадили обмеження проти Газпромбанку, через який деякі країни Центральної Європи здійснювали платежі за енергоносії Москви.

Це створює ризик припинення поставок газу. До цього санкції США не торкалися "Газпромбанку" через його критичну роль у забезпеченні газопостачання Європи.

Тепер ситуація змінилася. Навіть якщо Європа зможе домовитися про продовження транзиту газу через Україну у 2024 році, нові санкції можуть унеможливити оплату поставок, що фактично зупинить постачання.

Найбільше від нових обмежень постраждають Словаччина та Угорщина, які досі залежать від довгострокових контрактів із "Газпромом".

Угорщина вже попередила, що санкції США ставлять під загрозу її енергетичну безпеку, підвищуючи ризик раннього припинення транзиту газу через Україну.

Словаччина наразі офіційно не коментує, але її газова компанія Slovensky Plynarensky Priemysel AS активно шукає рішення для збереження постачань у 2024 році.

Туреччина, яка постачає російський газ до Європи через трубопровід "Турецький потік", теж занепокоєна. Влада країни веде переговори зі США про можливість отримання виключення для продовження платежів через "Газпромбанк".

У разі успіху, Туреччина може стати посередником для європейських країн у здійсненні платежів за газ.