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АНАЛІТИКА

Країни Балтії домовилися про керування енергосистемою після від'єднання від Росії

 

Оператори систем передавання електроенергії Литви, Латвії та Естонії - Litgrid, Augstsprieguma tikls (АСТ) та Elering - уклали угоду про управління системою Балтійського регіону. Про це повідомила компанія Litgrid.

Угода набуде чинності після синхронізації енергосистем Балтії з континентальною Європою, яку заплановано на 9 лютого 2025 року.

Метою підписаної угоди є забезпечення надійної роботи, оптимального керування та технічного розвитку електроенергетичних систем країн Балтії. Вона створює правову основу для співпраці у питаннях, які не регулюються мережевим регламентом чи рамковою угодою про синхронну зону, пояснює компанія.

Регіон електроенергетичної системи країн Балтії є одним із п'яти регіонів синхронної зони системного управління, за версією Агентства ЄС з регулювання енергетики (ACER). Решта регіонів - країни Північної Європи, Центральна Європа, Південно-Східна Європа та Південно-Західна Європа, уточнюється у пресрелізі.

Нині Литва, Латвія та Естонія працюють у системі IPS/UPS (мережа синхронного передання деяких країн СНД із загальним режимом роботи та централізованим диспетчерським контролем).

Планується, що країни Балтії 8 лютого 2025 відключать свої електросистеми від єдиної мережі з Росією та Білоруссю (БРЕЛЛ), а з 9 лютого під'єднаються до європейської електромережі.

Вартість проєкту становить 1,6 млрд євро, три чверті видатків покриваються з бюджету ЄС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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