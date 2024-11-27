Акції «Газпрому» впали майже до $1 на тлі знецінення рубля

Рубль, що слабшає, майже обвалив акції "Газпрому" до вартості в $1 за папір.

Про це пише Investing.com.

У рубльовому вираженні акції газового гіганта РФ поступово наближаються до історичних мінімумів на тлі загального падіння ринку Росії, свідчать дані торгів.

При цьому на піку одна акція компанії коштувала у вісім разів дорожче - $8,5.

Нагадаємо:

Російський газовий монополіст "Газпром" у своїх внутрішніх планах на 2025 рік виходить із припущення, що транзит газу до Європи через Україну більше не здійснюватиметься після 31 грудня 2024 року.

Станом на 27 листопада курс рубля до долара становить близько 109 рублів.