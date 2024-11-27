Вже 110 рублів за долар: Російська валюта продовжує падати та оновила мінімум з березня 2022 року

Рубль знову оновив мінімум від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Наразі курс долара на міжнародному валютному ринку Forex піднявся вище 110 рублів.

Про це пише "Новая газета. Европа".

Зазначається, що вартість долара з початку дня зросла на 4,6 рубля, або на 4,39%.

Востаннє курс американської валюти по відношенню до рубля піднімався до такого значення 4 березня 2022 року.

Курс євро перевищив 115 рублів - європейська валюта з початку дня подорожчала більш ніж на п'ять рублів або на 4,61%, випливає з цих торгів.

Як повідомлялося, падіння курсу російського рубля прискорилося з минулого тижня, коли Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 21 листопада внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.

OFAC також випустив окреме роз'яснення, яким попередив про ризик застосування санкцій за роботу із системою передачі фінансових повідомлень (СПФС) російського Центробанку, яку Кремль створив і використовує для ухилення від санкцій.

Зрештою, 26 листопада рубль оновив мінімум від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Центробанк РФ встановив офіційний курс долара США на 27 листопада на рівні 105,0604 рубля, за день російська валюта втратила 1,2% вартості. Офіційний курс євро упав нижче позначки 110 рублів.