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Нові санкції США проти банків РФ обвалили рубль і створили дефіцит валюти
13:56 27.11.2024 |
Нові санкції США проти російських банків призвели до подальшого падіння рубля, поставивши під загрозу останні канали прямого надходження іноземної валюти в країну.
Про це пише агентство Bloomberg.
Рубль втратив понад 5% з 21 листопада, коли США ввели санкції проти близько 50 російських банків, які мають зв'язки з глобальною фінансовою системою.
Курс рубля перевищив 105 за долар - найслабший рівень з березня 2022 року, коли були запроваджені перші масштабні санкції через вторгнення в Україну.
Серед об'єктів нових санкцій опинився і "Газпромбанк", який обслуговував міжнародні платежі за російський газ.
З початку року рубль впав на 16% відносно долара, свідчать дані Центробанку РФ. Крім того, він втратив майже 15% щодо китайського юаня.
Російські експортери та імпортери стикаються з труднощами в міжнародних платежах із кінця 2023 року, коли США посилили тиск на дружні країни, погрожуючи вторинними санкціями для фінансових установ, що співпрацюють із Росією.
У результаті прямі розрахунки з основними торговельними партнерами Росії майже зупинилися. Натомість країна продовжує торгувати сировинними товарами через посередників, зазвичай отримуючи оплату в рублях.
Нові обмеження можуть ще більше ускладнити зовнішньоторговельні операції та зменшити стимули для залучення валютної ліквідності до Росії, зазначають аналітики Росбанку.
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