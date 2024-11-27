Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нові санкції США проти банків РФ обвалили рубль і створили дефіцит валюти

 

Нові санкції США проти російських банків призвели до подальшого падіння рубля, поставивши під загрозу останні канали прямого надходження іноземної валюти в країну.

Про це пише агентство Bloomberg.

Рубль втратив понад 5% з 21 листопада, коли США ввели санкції проти близько 50 російських банків, які мають зв'язки з глобальною фінансовою системою.

Курс рубля перевищив 105 за долар - найслабший рівень з березня 2022 року, коли були запроваджені перші масштабні санкції через вторгнення в Україну.

Серед об'єктів нових санкцій опинився і "Газпромбанк", який обслуговував міжнародні платежі за російський газ.

З початку року рубль впав на 16% відносно долара, свідчать дані Центробанку РФ. Крім того, він втратив майже 15% щодо китайського юаня.

Російські експортери та імпортери стикаються з труднощами в міжнародних платежах із кінця 2023 року, коли США посилили тиск на дружні країни, погрожуючи вторинними санкціями для фінансових установ, що співпрацюють із Росією.

У результаті прямі розрахунки з основними торговельними партнерами Росії майже зупинилися. Натомість країна продовжує торгувати сировинними товарами через посередників, зазвичай отримуючи оплату в рублях.

Нові обмеження можуть ще більше ускладнити зовнішньоторговельні операції та зменшити стимули для залучення валютної ліквідності до Росії, зазначають аналітики Росбанку.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6010
  0,0975
 0,23
EUR
 1
 43,8017
  0,1193
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3185  0,19 0,46 41,8350  0,06 0,15
EUR 43,3962  0,13 0,31 44,1231  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6100  0,13 0,30 41,6300  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес