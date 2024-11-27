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У Китаї вже третій міністр оборони підозрюється у корупції, - FT
13:35 27.11.2024 |
У Китаї міністр оборони підозрюється в корупції. Під слідство також потрапили щонайменше двоє високопоставлені офіцери Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.
За словами нинішніх і колишніх американських посадовців, у Народно-визвольній армії Китаю триває хвиля розслідувань стосовно найвищого військового командування.
Чинний міністр оборони Китаю Дун Цзюнь підозрюється у корупції. Він був призначений на посаду очільника оборонного відомства у грудні 2023 року і став третім міністром оборони за два роки, який потрапив під слідство.
Його попередника, генерала Лі Шанфу, усунули з посади лише після семи місяців роботи. Перед цим за корупцію затримали екс-міністра генерала Вей Фенхе, який у березні 2023 року пішов у відставку.
Крім міністра, розслідування розпочали проти як мінімум двох китайських високопоставлених офіцерів, які очолювали ракетні війська та програму виробництва ядерної зброї.
У Китаї відмовляють коментувати розслідування стосовно топвійськових.
Варто додати, що новина про слідство з'явилася через тиждень після того, як міністр оборони Китаю відвідав зустріч міністрів оборони Асоціації країн південно-східної Азії (АСЕАН) у Лаосі. Він відмовився від зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном.
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