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Зима у Європі очікується холоднішою, ніж дві попередні: зростуть витрати на енергію
13:21 27.11.2024 |
Європейські країни готуються до холоднішої, ніж у попередні два роки, зими, яка може призвести до збільшення споживання газу та підвищення цін на енергоносії. Про це пише Bloomberg з посиланням на Європейський центр середньострокових прогнозів погоди (ECMWF).
Попри прогнозоване зниження температур, синоптики очікують, що вони все ж залишаться вищими за сезонні норми.
Уже зараз Європа використовує свої газові резерви швидше, ніж зазвичай, через холодну погоду і слабкий вітер. Додаткові ризики створює очікуване припинення транзиту газу через Україну з 1 січня.
Холодніша погода може збільшити тиск на й так високі ціни на газ та електроенергію.
Будь-які тривалі періоди холоднішої погоди можуть бути наслідком так званого явища раптового стратосферного потепління (Sudden Stratospheric Warming, РСП), яке послаблює полярний вихор, сказав метеоролог Ендрю Педріні з компанії Atmospheric G2. Полярний вихор - це природна динамічна система, яка утримує холодні погодні умови в межах полярних регіонів Землі.
"Зараз ми уважно спостерігаємо за погодними умовами листопада, бо вони виглядають схожими на ті, що були під час зим, коли зрештою спостерігалося РСП", - пояснив Педріні. Він додав, що це може "незначно" підвищити ймовірність такого явища цієї зими.
За словами метеоролога Метью Дросса з компанії Maxar, для Північної та Центральної Європи очікуються здебільшого м'які погодні умови, тоді як холодніші температури переважно будуть зосереджені на півдні - наприклад в Італії та на Балканах.
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