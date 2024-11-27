У Британії помер найстаріший чоловік у світі

Житель Британії Джон Альфред Тіннісвуд, який вважався найстарішим чоловіком у світі, помер у понеділок, 25 листопада, у віці 112 років.

Про це повідомило агентство AP, передає "Європейська правда".

Зазначається, що Тіннісвуд помер у понеділок, 25 листопада у будинку для літніх людей у Саутпорті. Чоловік народився 26 серпня 1912 року в Ліверпулі, місті, де він виріс та зустрів свою дружину Блодвен.

Тіннісвуд служив у корпусі Королівської армії, де відповідав за управління фінансами, а також за організацію постачання продовольства та пошук солдатів, які зникли.

Після війни він працював в бухгалтерії компаній Shell і BP, перш ніж піти на пенсію в 1972 році у віці 60 років.

Книга рекордів Гіннеса проінформувала, що після того, як чоловіку виповнилось 100 років, він щороку отримував листівку на день народження від королеви Єлизавети II, яка була майже на 14 років молодша за нього.

Також зазначається, що Джона Тіннісвуда визнали найстаршим чоловіком у світі після смерті венесуельця Хуана Вісенте Переса Мора у віці 114 років.

У серпні померла жителька Іспанії Марія Браньяс у віці 117 років.