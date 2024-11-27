Фінансові новини
- |
- 27.11.24
- |
- 03:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Прем'єр Канади поговорив з Трампом після його тарифних погроз
23:56 26.11.2024 |
Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що поговорив з обраним президентом США Дональдом Трампом після озвучених ним намірів запровадити високі імпортні мита на товари з Канади.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
За словами Трюдо, його дзвінок Трампу був "хорошим".
"Ми, очевидно, говорили про факти, про те, як протікає в різні боки інтенсивне та дієве сполучення між нашими двома країнами", - додав він.
Прем'єр Канади також анонсував, що цього тижня скликає зустріч з керівниками канадських провінцій, щоб обговорити ситуацію в США.
"Є над чим працювати, але ми знаємо, як це зробити", - запевнив Трюдо.
Трамп напередодні повідомив, що одним зі своїх перших указів запровадить 25-відсотковий тариф на всі товари, що надходять до США з Канади і Мексики, і додатковий 10-відсотковий тариф на товари з Китаю.
Він також поскаржився, що "тисячі людей ринуть через Мексику і Канаду, приносячи злочинність і наркотики на небаченому раніше рівні".
Кандидат Трампа на посаду міністра фінансів Скотт Бессент неодноразово заявляв, що тарифи є засобом ведення переговорів, тому не відомо, наскільки реальними є погрози Трампа.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський розгромно програв би Залужному на виборах: 42% проти 22%, - опитування
|61% українців вважають, що Зеленському не варто балотуватися на другий термін, - опитування
|ПА НАТО підтримала дозвіл Україні бити вглиб території РФ і надання таких засобів
|Верховний Суд поставив крапку у справі повернення ПриватБанку Коломойському
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Прем'єр Канади поговорив з Трампом після його тарифних погроз
|Нетаньяху погодив угоду про перемир'я з «Хезболлою»
|Рада Україна-НАТО зібралась через «Орєшнік» і підтвердила підтримку Києва
|Росію не обрали до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї
|Україна веде переговори із союзниками по НАТО щодо підтримки захисту польського неба для можливості передачі українській стороні МіГ-29
|Сікорський після зустрічі з Сибігою: перешкод для ексгумацій жертв Волинської трагедії немає
Бізнес
|Данія підписала космічну угоду
|Spotify попереджає про шахрайські посилання в списках відтворення та подкастах
|NVIDIA попереджає про можливий дефіцит нових відеокарт у 2025 році
|Спеціалісти iSeeCars.com визначили найнебезпечніші автомобілі на американських дорогах
|Google полегшить життя користувачам Android під час переходу на новий пристрій
|Найбільший у ЄС виробник акумуляторних батарей подав заяву про банкрутство
|Honda запустила виробництво твердотільних батарей, які будуть використовуватися в електромобілях, мотоциклах і літаках