Прем'єр Канади поговорив з Трампом після його тарифних погроз

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що поговорив з обраним президентом США Дональдом Трампом після озвучених ним намірів запровадити високі імпортні мита на товари з Канади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За словами Трюдо, його дзвінок Трампу був "хорошим".

"Ми, очевидно, говорили про факти, про те, як протікає в різні боки інтенсивне та дієве сполучення між нашими двома країнами", - додав він.

Прем'єр Канади також анонсував, що цього тижня скликає зустріч з керівниками канадських провінцій, щоб обговорити ситуацію в США.

"Є над чим працювати, але ми знаємо, як це зробити", - запевнив Трюдо.

Трамп напередодні повідомив, що одним зі своїх перших указів запровадить 25-відсотковий тариф на всі товари, що надходять до США з Канади і Мексики, і додатковий 10-відсотковий тариф на товари з Китаю.

Він також поскаржився, що "тисячі людей ринуть через Мексику і Канаду, приносячи злочинність і наркотики на небаченому раніше рівні".

Кандидат Трампа на посаду міністра фінансів Скотт Бессент неодноразово заявляв, що тарифи є засобом ведення переговорів, тому не відомо, наскільки реальними є погрози Трампа.