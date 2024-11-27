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АНАЛІТИКА

Росію не обрали до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї

 

Росію другий рік поспіль не обрали до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) на період 2025 - 2027 років.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, передає "Європейська правда".

Як зазначило відомство, другий рік поспіль Росія не змогла потрапити до Виконавчої ради ОЗХЗ.

"Це ще одне свідчення триваючої міжнародної ізоляції держави-агресора", - акцентували в МВС.

У відомстві наголосили, що це голосування демонструє принципову позицію міжнародної спільноти: допоки Росія веде агресивну війну проти України, зокрема використовуючи на полі бою небезпечні хімікати, вона не має морального права входити до складу керівних органів міжнародних організацій.

У МЗС переконані, що передані нещодавно Україною докази, а саме - російська граната типу РГ-Во та відповідні зразки грунту, стали важливим аргументом на користь усунення Росії від роботи у Виконавчій раді Організації про заборону хімічної зброї.

Також у заяві привітали Чехію та Північну Македонії з обранням до складу ОЗХЗ.

Відтак, як розповіли у МЗС, результати волевиявлення 140 держав такі:

* Чехія - 128;
* Північна Македонія - 86;
* Росія - 56 голосів.

Зауважимо, минулого року Росію вперше в історії не обрали до ОЗХЗ.
Ключові теги: Росія
 

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