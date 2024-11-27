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АНАЛІТИКА

У Китаї колишнього голову Bank of China засудили до смертної кари за хабарі

 

Суд у китайській провінції Шаньдун засудив колишнього голову одного з найбільших банків Китаю - Bank of China - до страти за хабарництво та незаконне надання кредитів. Про це пише агентство Reuters з посиланням на повідомлення у китайських державних ЗМІ.

Засуджений Лю Лянге очолив Bank of China 2019 року, а до цього працював у Народному банку Китаю та Експортно-імпортному банку Китаю. У 2021 році був звільнений з посади за звинуваченням у незаконній діяльності та одержанні хабарів.

В обвинувальному вироку сказано, що Лю скористався своїм становищем, щоб добитися просування по службі багатьох людей, і що сума отриманих хабарів була "особливо величезною" і склала понад 121 млн юанів ($17 млн). Також виявилося, що Лю порушив закони, схваливши кредити на суму понад 3,32 млрд юанів, що призвело до збитків у розмірі понад 190 млн юанів.

Суд врахував той факт, що Лю зізнався у всіх злочинах і повернув більшу частину грошей. Тому йому винесено вирок із відстроченням виконання у два роки. За китайським законом це означає, що Лю стратять лише в тому разі, якщо він протягом двох років скоїть злочин.

Антикорупційний орган Китаю останніми місяцями розгорнув кампанію з викриття порушень у фінансовому секторі, яка торкнулася високопоставлених банкірів. Раніше в жовтні до смертної кари з дворічним відстроченням виконання засудили колишнього заступника голови Центрального банку Китаю Фань Іфея. Його також звинувачували у хабарництві.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Китай
 

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