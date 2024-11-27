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ОПЕК+ почав переговори про можливе відтермінування нарощування видобутку - ЗМІ
23:00 26.11.2024 |
Ключові країни ОПЕК+ почали дискусії про можливе чергове відтермінування нарощування видобутку нафти, запланованого на січень, можливо, на кілька місяців, пише агентство Bloomberg із посиланням на делегатів.
Як повідомлялося, вісім країн-учасниць ОПЕК+ на чолі з Росією і Саудівською Аравією вже двічі відклали заплановане поступове щомісячне повернення на ринок (по 180-200 тис. б/д) скорочень обсягом 2,2 млн барелів на добу.
Як пише агентство, країни сумніваються, що ситуація на ринку дає змогу збільшувати видобуток із січня, і можуть відкласти ці плани на кілька місяців.
Як повідомила пресслужба Міненерго Саудівської Аравії, на тристоронній зустрічі міністрів енергетики Саудівської Аравії, Іраку та прем'єр-міністра РФ у вівторок учасники наголосили на повній прихильності угоді і добровільному скороченню видобутку, зокрема й на добровільному скороченні, погодженому вісьмома країнами-учасницями, а також на компенсації будь-яких надвироблюваних обсягів. Зі свого боку міністр енергетики Іраку підтвердив повну прихильність Іраку угоді, добровільному скороченню видобутку і компенсації збільшення видобутку відповідно до оновленого графіка, поданого до секретаріату ОПЕК.
Зустріч усіх міністрів ОПЕК+, як передбачається, відбудеться 1 грудня в онлайн-форматі.
З минулого року вісім країн-учасниць ОПЕК+ (Алжир, Ірак, Саудівська Аравія, Кувейт, ОАЕ, Казахстан, Росія та Оман) добровільно знижують свій видобуток, це відбувається двома "траншами".
Одне зі скорочень, на 2,2 млн б/д, мало почати поступово згортатися з 1 жовтня (на 180-200 тис. б/д на місяць), але на початку вересня було вирішено відкласти цей крок ще на два місяці. Крім того, учасники угоди пильно стежать за тим, як країни, що допустили перевищення рівнів видобутку в перші сім-десять місяців 2024 року (Ірак, Казахстан і Росія), компенсують цю "провину" майбутнім додатковим скороченням.
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