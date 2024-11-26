Трамп після перемоги на виборах став популярнішим серед американців - опитування

Частка американців, які прихильно ставляться до обраного президента США Дональда Трампа, зросла за місяць, свідчать результати оприлюдненого у вівторок виданням The Hill опитування.

Згідно з цими даними, 54% респондентів дають позитивну оцінку Трампу. Цей показник зріс на шість процентних пунктів з моменту проведення опитування перед президентськими виборами.

Опитування показує, що більшою часткою підтримки обраний президент користується серед чоловіків (61%) і серед молоді до 30 років (55%).

В учасників опитування також запитали, чи очікували вони таких результатів виборів президента. 46% опитаних сказали, що були здивовані тим, що Трамп переміг віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Опитування проводили в період із 20 до 22 листопада. У ньому взяли участь майже 1 тис. осіб.