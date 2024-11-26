Фінансові новини
- |
- 26.11.24
- |
- 20:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп після перемоги на виборах став популярнішим серед американців - опитування
17:35 26.11.2024 |
Частка американців, які прихильно ставляться до обраного президента США Дональда Трампа, зросла за місяць, свідчать результати оприлюдненого у вівторок виданням The Hill опитування.
Згідно з цими даними, 54% респондентів дають позитивну оцінку Трампу. Цей показник зріс на шість процентних пунктів з моменту проведення опитування перед президентськими виборами.
Опитування показує, що більшою часткою підтримки обраний президент користується серед чоловіків (61%) і серед молоді до 30 років (55%).
В учасників опитування також запитали, чи очікували вони таких результатів виборів президента. 46% опитаних сказали, що були здивовані тим, що Трамп переміг віцепрезидентку Камалу Гарріс.
Опитування проводили в період із 20 до 22 листопада. У ньому взяли участь майже 1 тис. осіб.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський розгромно програв би Залужному на виборах: 42% проти 22%, - опитування
|61% українців вважають, що Зеленському не варто балотуватися на другий термін, - опитування
|ПА НАТО підтримала дозвіл Україні бити вглиб території РФ і надання таких засобів
|Верховний Суд поставив крапку у справі повернення ПриватБанку Коломойському
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|G7 засудила чергове «ядерне збудження» Кремля
|Франція хоче на рівні ЄС встановити мінімальний вік доступу до соцмереж
|Трамп після перемоги на виборах став популярнішим серед американців - опитування
|Майже 80% українців працюють або шукають роботу в Польщі – дослідження
|JPMorgan приєднався до банків, що готові платити за закриття вугільних електростанцій
|Німеччина передала ще €65 мільйонів на ремонт енергетичної інфраструктури України
Бізнес
|Данія підписала космічну угоду
|Spotify попереджає про шахрайські посилання в списках відтворення та подкастах
|NVIDIA попереджає про можливий дефіцит нових відеокарт у 2025 році
|Спеціалісти iSeeCars.com визначили найнебезпечніші автомобілі на американських дорогах
|Google полегшить життя користувачам Android під час переходу на новий пристрій
|Найбільший у ЄС виробник акумуляторних батарей подав заяву про банкрутство
|Honda запустила виробництво твердотільних батарей, які будуть використовуватися в електромобілях, мотоциклах і літаках