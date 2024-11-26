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У Грузії призначили вибори президента на 14 грудня - за новою системою
14:33 26.11.2024 |
Вибори президента Грузії відбудуться 14 грудня в будівлі парламенту, а інавгурація - 29 грудня. Таке рішення 80-ма голосами "за" затвердили на засіданні парламенту у вівторок, 26 листопада, члени правлячої "Грузинської мрії", передає "Ехо Кавказу".
Другий тур виборів у разі потреби пройде також 14 грудня.
"Вибори президента вперше у нас пройдуть не прямим голосуванням, а створеною колегією виборщиків, у якій будуть депутати парламенту та представники верховної ради Аджарії та Абхазії, а також місцевих адміністрацій", - заявив на засіданні голова парламенту Шалва Папуашвілі.
За його словами, президентський шестирічний термін чинної президентки Саломе Зурабішвілі спливає 16 грудня, тому необхідно провести вибори у встановлені конституцією терміни.
Президента в Грузії вперше обиратимуть виборщики
Згідно з конституційною реформою 2017 року, президента Грузії вперше в історії обиратимуть не прямим голосуванням, а 300 виборщиків - депутати парламенту і керівники місцевих адміністрацій.
Проєвропейська президентка Зурабішвілі, як очікується, втратить свою посаду.
Вона та опозиційні партії не визнають легітимність парламенту. 61 депутат від опозиції, ймовірно, не візьме участі в голосуванні за нового президента.
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