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АНАЛІТИКА

Туреччина хоче винятку із санкцій США, щоб далі платити за газ Росії

 

Туреччина веде переговори зі США, аби отримати звільнення від санкцій, яке б дозволило країні продовжувати користуватися послугами російського Газпромбанку для оплати імпорту природного газу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Міністр енергетики Алпарслан Байрактар сказав журналістам у понеділок, що без санкційного винятку "ми не зможемо платити Росії".

"Якщо ми не зможемо платити, ми не зможемо купувати товари", - відзначив міністр.

Він послався на попередні винятки з санкцій, пов'язаних з Іраном, як на прецедент.

"Якщо не буде винятку, це може означати щось дуже серйозне для Туреччини", - сказав Алпарслан Байрактар.

За даними регулятора, Росія є найбільшим постачальником газу до Туреччини. Вона забезпечила близько 42% імпорту блакитного палива торік.

Угорщина, ще один великий імпортер російського газу, розкритикувала дії США проти Газпромбанку.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив агентству Bloomberg, що країни регіону знайдуть спосіб продовжити отримувати російський газ. Він сказав це після переговорів у Стамбулі з регіональними міністрами енергетики, в тому числі з Байрактаром.

Окрім газу, Туреччина покладається на Росію в імпорті близько половини сирої нафти, має на стадії будівництва одну атомну електростанцію "Росатома" і веде переговори про будівництво другої.

Міністерство фінансів США в межах нового пакета санкцій, оголошеного 21 листопада, внесло в чорний список Газпромбанк - останній великий російський банк, який досі не перебував під обмеженнями.
 

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