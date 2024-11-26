WP: юрист Трампа вимагав хабарі від кандидатів на посади у Білому домі

Топрадник і юрист обраного президента США Дональда Трампа вимагав у потенційних кандидатів на урядові посади щомісяця виплачувати йому гонорари за лобіювання їхніх інтересів перед Трампом, пише Washington Post.

Йдеться про Бориса Епштейна, який, як повідомляли, пропонував свою кандидатуру на посаду спеціального представника з врегулювання російсько-української війни.

Трамп доручив провести внутрішнє розслідування щодо Епштейна, пише WP, посилаючись на інформацію, отриману від двох анонімних джерел, знайомих з матеріалами юридичної перевірки.

У звіті команди Трампа описано, як Епштейн звертався до потенційних кандидатів, обіцяючи адвокатування перед президентом у разі регулярних виплат за консультації.

Топрадник і юрист обраного президента США Дональда Трампа вимагав у потенційних кандидатів на урядові посади щомісяця виплачувати йому гонорари за лобіювання їхніх інтересів перед Трампом, пише Washington Post.

Йдеться про Бориса Епштейна, який, як повідомляли, пропонував свою кандидатуру на посаду спеціального представника з врегулювання російсько-української війни.

Трамп доручив провести внутрішнє розслідування щодо Епштейна, пише WP, посилаючись на інформацію, отриману від двох анонімних джерел, знайомих з матеріалами юридичної перевірки.

У звіті команди Трампа описано, як Епштейн звертався до потенційних кандидатів, обіцяючи адвокатування перед президентом у разі регулярних виплат за консультації.

Встановили, що серед тих, у кого Епштейн безуспішно вимагав гроші, був Скотт Бессент, обраний Трампом на посаду міністра фінансів.

Як свідчить доповідь, через день після першої зустрічі Бессента з Трампом у лютому, Епштейн запросив його на обід до готелю в Палм-Біч, де Епштейн попросив у нього щомісячний платіж у розмірі 30 тисяч доларів за підтримку, але отримав відмову.

Також Епштейн пропонував Бессенту інвестувати 10 мільйонів доларів у спортивний проєкт. Після відмови він, за даними звіту, намагався перешкодити кандидатурі Бессента, зокрема, через залякування під час зустрічі в Мар-а-Лаго.

Епштейн нібито вимагав подібні платежі й в інших людей, включно з оборонним підрядником, обіцяючи вплив на ключових посадовців у міністерстві оборони за 100 тисяч доларів на місяць.

Сам Епштейн звинувачення заперечує.

Журналісти також повідомили, що оточення майбутнього очільника США помітило активність Епштейна, який намагався заробити на своїй близькості до Трампа. При цьому сам Трамп, за слова видання, знає про ці підозри, тому й попросив юристів підготувати звіт.

У звіті рекомендовано припинити роботу і близьку взаємодію Епштейна з обраним президентом, оскільки його дії можуть спричинити репутаційний скандал для Трампа і потенційне кримінальне переслідування для Епштейна.

Багато радників Трампа скептично ставилися до Епштейна, оскільки він давав рекомендації щодо посад, що виходить далеко за межі його юридичних обов'язків.

Епштейн часто телефонує Трампу, щоб повідомити позитивні новини. "Він - фея хороших новин", - сказав виданню один із радників Трампа.

Епштейн заперечував усі ці звинувачення, заявивши: "Для мене велика честь працювати на президента Трампа і його команду. Ці фейкові заяви є неправдивими і наклепницькими і не відволікатимуть нас від того, щоб зробити Америку знову великою".

На ситуацію відреагував Трамп. Він заявив, що не схвалює практику, коли співробітники вимагають кошти за консультації для людей, які шукають роботу в адміністрації.

"Я вважаю, що поруч із кожним президентом є люди, які намагаються зробити на них гроші на стороні. Соромно, але таке відбувається", - зазначив обраний президент у коментарі Just The News.

"Ніхто не може обіцяти жодної підтримки чи номінації, окрім мене. Я приймаю ці рішення самостійно, і крапка", - наголосив він.

Епштейн міг стати посередником у війні?

New York Times із посиланням на свої джерела писала, що Борис Епштейн, який народився в Росії, запропонував стати спеціальним представником Вашингтона з питань війни в Україні та посередником у переговорах між Києвом і Москвою.

За даними видання, Епштейн висунув цю ініціативу під час польоту Трампа до Вашингтона для першої після виборів зустрічі з чинним президентом США Джо Байденом.

New York Times зазначає, що Борис Епштейн провів дитинство в Росії, але не має досвіду в галузі зовнішньої політики. Однак, за інформацією газети, він заявив, що у нього є родичі як у Росії, так і в Україні.