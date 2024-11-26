Фінансові новини
- |
- 26.11.24
- |
- 14:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Прем'єр Франції зустрівся з Ле Пен в намаганні врятувати свій уряд
09:52 26.11.2024 |
Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен у понеділок провела переговори з прем'єр-міністром Мішелем Барньє на тлі її погроз повалити його уряд, що може призвести до політичної кризи у Франції.
Про це повідомило агентство AFP, пише "Європейська правда".
Місяці політичної напруженості після призначення уряду меншості на чолі з Барньє досягли апогею через бюджет, який має затвердити парламент.
Опозиція з усіх боків засудила бюджет, що змусило Барньє розглянути можливість проштовхувати його за спецпроцедурою без голосування в парламенті.
Однак цей крок може спонукати ультраправе "Національне об'єднання" Ле Пен об'єднатися в альянс з лівим блоком і знайти достатню кількість голосів, щоб повалити уряд Барньє.
Ле Пен прибула до резиденції французького прем'єра вранці, а пізніше в другій половині дня до прем'єра мала завітати лідерка ліворадикальної партії "Нескорена Франція" Матильда Пано.
Переговори відбуваються у той час, як 56-річна Ле Пен перебуває на лаві підсудних за махінації у Європарламенті.
Якщо її визнають винною, вона може отримати тюремне ув'язнення і заборону обіймати державні посади, що позбавить її права брати участь у президентських виборах у 2027 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховний Суд поставив крапку у справі повернення ПриватБанку Коломойському
|РФ випустила вночі по Україні рекордну кількість дронів
|Велика Британія відправила в Україну нову партію ракет Storm Shadow
|Рада скасувала можливість конфіскувати майно у корупціонерів за угодою зі слідством
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Умеров відвідає Південну Корею з проханням про постачання зброї Україні, - ЗМІ
|Туреччина хоче винятку із санкцій США, щоб далі платити за газ Росії
|ПА НАТО підтримала дозвіл Україні бити вглиб території РФ і надання таких засобів
|Єврокомісія пропонує виділити €1 мільярд від заморожених активів Росії на українську «оборонку»
|WP: юрист Трампа вимагав хабарі від кандидатів на посади у Білому домі
|РФ випустила вночі по Україні рекордну кількість дронів
Бізнес
|Спеціалісти iSeeCars.com визначили найнебезпечніші автомобілі на американських дорогах
|Google полегшить життя користувачам Android під час переходу на новий пристрій
|Найбільший у ЄС виробник акумуляторних батарей подав заяву про банкрутство
|Honda запустила виробництво твердотільних батарей, які будуть використовуватися в електромобілях, мотоциклах і літаках
|Microsoft додає можливість стримінгу ігор зі своєї бібліотеки Xbox - запускати їх можна практично на будь-якому пристрої
|Apple пропонує побудувати завод в Індонезії намагаючись скасувати заборону на iPhone 16
|Розмовний штучний інтелект Gemini Live заговорив українською мовою