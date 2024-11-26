В США не бачать ознак присутності військ КНДР в Україні, - Пентагон

Сполучені Штати Америки (США) наразі не спостерігають ознак присутності на території України північнокорейських військовослужбовців, які беруть участь у війні на боці РФ. Війська КНДР є в Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці речника міністра оборони США Сабріни Сінгх на брифінгу в Вашингтоні.

Представниця Пентагона у розмові з журналістами прокоментувала непідтверджені повідомлення щодо можливої присутності солдатів КНДР вже в Україні.

"Немає жодних ознак того, що в Україні є солдати КНДР", - сказала американська чиновниця.

Як додала заступниця речника Пентагона, Штати фіксували, що північнокорейські військові "розташовані навколо Курської області, але ви знаєте, на цей момент (вони, - ред.) не рухаються в Україну".

На запитання представників ЗМІ, чи мають США інформацію про загибель 500 північнокорейських військових в Курській області в результаті нещодавнього удару Сил оборони України, Сінгх не змогла це підтвердити чи спростувати.

"Отже, ми не можемо незалежно підтвердити втрати північнокорейських солдатів. Те, що ми говорили, ви знаєте, раніше, це те, що вони знаходяться в цьому регіоні і, безумовно, готові вступити в бойові дії проти українців. Але я поки не можу підтвердити ті повідомлення про те, що є жертви", - розповіла представниця Пентагона.

Війська КНДР допомагають РФ у війні проти України та зазнають втрат

Нагадаємо, наприкінці жовтня в пресі почали з'являтися повідомлення про те, що КНДР відправив своїх військових для участі у російсько-українській війні на боці Москви.

19 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, досягла 11 тисяч, і може зрости до 100 тисяч солдатів.

24 листопада начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич заявив, що північнокорейські війська вже брали участь у боях проти українських захисників.

А 23 листопада видання Global Defense написало, що в результаті українських ударів ракетами Storm Shadow по Мар'їно у Курській області, а саме по російському підземному військовому командному пункті, загинули 500 солдатів КНДР та російські офіцери.

За даними профільного видання Defense Expres, на ураженому об'єкті могло перебувати командування військ РФ у Курській області та північнокорейські генерали.

Також варто нагадати, що за даними преси, біля окупованого Донецька в результаті ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військових, серед яких - 6 офіцерів з Північної Кореї. Ще троє військовослужбовців КНДР були поранені.

А 5 жовтня джерела РБК-Україна розповіли, що через удар під Донецьком 3 жовтня справді було ліквідовано понад 20 окупантів, шість із яких військові з Північної Кореї. Вони прибули на Донбас для "обміну досвідом".