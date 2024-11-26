Трамп хоче збільшити мита на імпорт з Мексики, Канади та Китаю

Новообраний президент США Дональд Трамп підтвердив наміри запровадити мито на товари, що постачаються до країни з Мексики, Канади і Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News та CNN.

За словами Трампа, ці мита повинні зупинити потік наркотиків, що потрапляють у США, та нелегальний перетин кордону.

На своїй платформі Truth Social Трамп написав, що одним із перших указів, які він підпише, коли вступить на посаду 20 січня 2025 року, буде введення 25% мита на всі товари, що надходять до США, з боку Мексики і Канади.

"Цей тариф діятиме доти, доки наркотики, зокрема фентаніл, і всі нелегали не припинять вторгнення в нашу країну! І Мексика, і Канада мають абсолютне право і повноваження легко вирішити цю давно назрілу проблему. Ми вимагаємо, щоб вони скористалися цією владою, а до тих пір, поки вони цього не зроблять, їм доведеться заплатити дуже велику ціну", - написав Трамп.

Китайський шок і наслідки

В іншому дописі новообраний президент заявив, що буде стягувати з Китаю додаткові 10% мита на товари, що надходять до США. Він аргументував це тим, що країна робить недостатньо для зупинки потоку нелегальних наркотиків.

"Представники Китаю сказали мені, що вони запровадять максимальну міру покарання - смертну кару - для будь-яких наркодилерів, спійманих на цьому, але, на жаль, вони так і не зробили цього, і наркотики потрапляють до нашої країни, переважно через Мексику, на небачених раніше рівнях", - стверджував Трамп.

Під час президентської кампанії Трамп обіцяв встановити на китайські товари тарифи від 60% до 100%, а також податок від 10% до 20% на кожен товар, що імпортується з усіх торгових партнерів США.

За день до виборів Трамп заявив на мітингу в Піттсбурзі: "Я вводжу тарифи на Мексику. Кожна клята річ, яку вони продають у Сполучені Штати, повинна мати 25% тариф, поки вони не зупинять ввезення наркотиків".

Економісти прогнозують, що тарифи такого масштабу призведуть до зростання цін, які платять американські покупці, адже імпортери зазвичай перекладають частку витрат через ці вищі податки на споживачів.

За оцінками Інституту міжнародної економіки Петерсона, тарифи Трампа коштуватимуть середньому американському домогосподарству близько 2600 доларів на рік.

Що імпортує Америка

За даними Управління енергетичної інформації США, найбільше країна імпортує з Канади нафту, яка в липні сягнула рекордних 4,3 мільйона барелів на день. Також Америка імпортує з Канади автомобілі, машини та інші різноманітні товари, пластмаси та деревину.

Більшість автомобілів й автозапчастин США отримують з Мексики, що випередила Китай і стала найбільшим експортером в США у 2023 році. Мексика також є великим постачальником електроніки, машин, нафти та оптичних приладів, меблів та алкоголю.

Сполучені Штати імпортують велику кількість електроніки з Китаю, а також машини, іграшки, ігри, спортивне обладнання, меблі та пластмаси.

За повідомленням CNN, під час першого президентського терміну, Трамп запровадив тарифи на товари на суму близько 380 млрд доларів щодо тисяч товарів виробництва Китаю, зокрема бейсболок, багажу, велосипедів, телевізорів і кросівок. Ці тарифи вдарили і по іноземній сталі, алюмінію, пральним машинам і сонячним панелям.

Багато американського імпорту з Канади та Мексики звільнено від тарифів завдяки торговельній угоді USMCA (The United States-Mexico-Canada Agreement. - ред.) між трьома країнами, на якій Трамп наполягав під час своєї першої каденції. При цьому незрозуміло, як Трамп планує запровадити запропоновані тарифи, не порушуючи USMCA.

Новообраний президент зазвичай називає ухвалення USMCA, яка прийшла на зміну NAFTA (Північноамериканська зона вільної торгівлі. - ред.), політичною перемогою і головною подією свого президентства.