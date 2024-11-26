Спецпрокурор США попросив припинити справи щодо Трампа

Спецпрокурор США Джек Сміт у понеділок заявив, що клопоче щодо припинення розглядів щодо обраного президента Дональда Трампа, повідомляє CNN.

"Позиція Мін'юсту полягає в тому, що Конституція вимагає, щоб цю справу було припинено до того, як відповідач вступить на посаду", - написав Сміт у шестисторінковому судовому документі.

Водночас, спецпрокурор зазначив, що "позиція обвинувачення по суті справи не змінилася, але змінилися обставини".

Американські ЗМІ пояснюють, що Мін'юст, згідно з чинними правилами, не може проводити судове переслідування чинного президента США.

Тепер окружний суддя США Таня Чуткан, як очікується, схвалить цей запит прокуратури.

Раніше повідомлялося, що Сміт, який вів дві справи щодо Трампа, планує завершити роботу і піти у відставку. Майбутній американський президент, зі свого боку, пообіцяв звільнити Сміта "протягом перших двох секунд" після інавгурації.

Спецпрокурор проводить, зокрема, розслідування дій Трампа, які, за версією обвинувачення, він зробив, щоб залишитися при владі після поразки на президентських виборах 2020 року. Зокрема, йдеться про виступ Трампа 6 січня 2021 року, коли він кілька разів повторив заяви про те, що вибори сфальсифіковано, після чого його прихильники влаштували штурм Капітолія.

Трампа обвинувачують у поширенні недостовірної інформації про вибори 2020 року і спробі скористатися подіями 6 січня 2021 року в Капітолії для того, щоб залишитися при владі після поразки на виборах.