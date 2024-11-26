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АНАЛІТИКА

Країни G7 планують посилити тиск на Китай за підтримку Росії у війні, - Bloomberg

 

Країни G7 планують посилити тиск на Китай через допомогу Росії у війні проти України. Також очікується ухвалення нових санкцій проти "тіньового флоту" РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з попереднім проєктом комюніке, з яким ознайомилосявидання, міністри закордонних справ країн G7, які зустрічаються в Італії у понеділок та вівторок, як очікується, пообіцяють "вжити відповідних заходів, що відповідають нашим правовим системам, проти суб'єктів у Китаї та інших третіх країнах", які підтримують "воєнну машину" Росії в Україні.

Також зазначається, що союзники України прагнуть вжити жорстких заходів щодо країн, які допомагають воєнним зусиллям Росії, особливо до вступу обраного президента США Дональда Трампа на посаду в січні.

Формулювання щодо Китаю, якщо його ухвалять, означатиме "ескалацію" порівняно з попередньою зустріччю міністрів закордонних справ у квітні, коли G7 закликала Китай "забезпечити", що він припинить свою підтримку РФ за допомогою "зброї подвійного призначення".

Очікується також, що союзники по G7 "продовжать чинити значний тиск на російські доходи від енергоносіїв, металів та інших товарів шляхом ефективної імплементації існуючих заходів і подальших дій проти "тіньового флоту".

Нові заходи, як повідомляється, будуть спрямовані на обмеження використання таємного флоту танкерів, зібраних Росією для обходу стелі цін та обмежень, спрямованих на здатність країни-агресора постачати свою нафту ринку.

Bloomberg зазначає, що комюніке часто змінюються до публікації остаточної версії, і до формулювання все ще можуть бути внесені зміни.

Як повідомляється, міністри закордонних справ ЄС обговорювали це питання минулого тижня, і міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила, що допомога Китаю Росії "буде і має мати наслідки".

Останні розмови про роль Китаю відбулися після того, як у липні повідомлялося, що китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранську модель, розгорнуту в Україні. "Це викликало побоювання, що Пекін може наблизитися до надання летальної допомоги, проти чого застерігали західні офіційні особи", - вказало видання.

Інший розділ проєкт комюніке, як повідомляється, "засуджує розтортання Північною Кореєю своїх солдатів в Україні" та закликає до деескалації на Близькому Сході.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія, Китай
 

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