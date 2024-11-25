Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Казахстан хоче збільшити транзит нафти в обхід Росії у 13 разів

 

Казахстан вивчає можливість збільшення щорічного обсягу постачання нафти трубопроводом Баку - Тбілісі - Джейхан (БТД) з 1,5 млн тонн до 20 млн тонн. Про це заявив міністр енергетики Алмасадам Саткалієв, пише казахстанське видання "Курсив".

Таким чином, обсяг постачання трубопроводом може зрости більш ніж у 13 разів.

"Є зацікавленість у розвитку та поступовому збільшенні обсягів постачання казахстанської нафти в цьому напрямку як з нашого боку, так і з боку азербайджанських партнерів", - заявив міністр.

Конкретних термінів він не назвав.

Збільшення транзиту нафти через БДТ дозволить Казахстану скоротити більш ніж 80% постачання, яке зараз йде через Росію, уточнює Reuters.

Казахстан відправляє сиру нафту танкерами через Каспійське море на експорт трубопроводом БТД, який перетинає Азербайджан, Грузію та Туреччину.

За словами міністра, цього року Казахстан експортує 68,8 млн тонн нафти, зокрема 55,4 млн тонн трубопроводом Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) до російського чорноморського порту Новоросійськ.

З метою диверсифікації маршрутів експорту нафти Казахстан почав постачання БТД минулого року. Держнафтокомпанія Азербайджану та "КазМунайГаз" підписали договір про транспортування 1,5 млн тонн казахстанської нафти на рік цією магістраллю. Експорт розпочався у квітні 2023 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4387
  0,1194
 0,29
EUR
 1
 43,4733
  0,4806
 1,12

Курс обміну валют на сьогодні, 11:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0220  0,04 0,09 41,6804  0,04 0,11
EUR 43,0160  0,22 0,51 43,8380  0,17 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,11 0,28 41,4200  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес